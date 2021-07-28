Мужская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в финал Олимпиады

Мужская сборная России по баскетболу 3x3 в полуфинале олимпийского турнира в Токио (Япония) разгромила сборную Сербии со счётом 21:10, сообщает «Чемпионат».

Благодаря этой победе Александр Зуев, Илья Карпенков, Станислав Шаров и Кирилл Писклов вышли в финал. Соперник россиян в матче за первое место определится в противостоянии сборных Латвии и Бельгии.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил российского пловца Евгения Рылова с золотой медалью Олимпийских игр в Токио, сообщает «Свободная пресса».

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

