Мужская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в финал Олимпиады
Мужская сборная России по баскетболу 3x3 в полуфинале олимпийского турнира в Токио (Япония) разгромила сборную Сербии со счётом 21:10, сообщает «Чемпионат».
Благодаря этой победе Александр Зуев, Илья Карпенков, Станислав Шаров и Кирилл Писклов вышли в финал. Соперник россиян в матче за первое место определится в противостоянии сборных Латвии и Бельгии.
Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил российского пловца Евгения Рылова с золотой медалью Олимпийских игр в Токио, сообщает «Свободная пресса».
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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