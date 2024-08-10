Мужская сборная Испании по футболу выиграла Олимпиаду-2024
Сборная Испании по футболу во второй раз в истории стала олимпийским чемпионом, команда обыграла сборную Франции в финале турнира на летней Олимпиаде в Париже.
Испанцы и французы встретились в пятницу на стадионе «Парк де Пренс». Основное время матча завершилось со счетом 3:3. В составе испанцев отличились Фермин Лопес, дважды забивший голы, и Алехандро Баэна, у французов — Энцо Мийо, Манес Аклиуш, Жан-Филипп Матета. В дополнительное время игры дубль оформил испанский форвард Серхио Камельо.
Ранее сборная Испании по футболу выиграла чемпионат Европы, который проходил в Германии 14 июня-14 июля, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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