Мужская сборная Испании по футболу выиграла Олимпиаду-2024

Испанцы и французы встретились в пятницу на стадионе «Парк де Пренс». Основное время матча завершилось со счетом 3:3. В составе испанцев отличились Фермин Лопес, дважды забивший голы, и Алехандро Баэна, у французов — Энцо Мийо, Манес Аклиуш, Жан-Филипп Матета. В дополнительное время игры дубль оформил испанский форвард Серхио Камельо.

Ранее сборная Испании по футболу выиграла чемпионат Европы, который проходил в Германии 14 июня-14 июля, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

