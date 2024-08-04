Серб Новак Джокович впервые в карьере стал олимпийским чемпионом

Сербский теннисист Новак Джокович стал чемпионом летних Олимпийских игр в Париже.

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В финале серб обыграл представителя Испании Карлоса Алькараса. Теннисисты провели на корте 2 часа 50 минут. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).

Джокович впервые в своей карьере стал олимпийским чемпионом. 37-летний спортсмен является самым возрастным финалистом Олимпийских игр.

В полуфинале российский теннисист Даниил Медведев уступил Карлосу Алькарасу со счетом 1:3 (7:6, 3:6, 4:6, 4:6), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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