Серб Новак Джокович впервые в карьере стал олимпийским чемпионом
4 августа 202418:36
Сербский теннисист Новак Джокович стал чемпионом летних Олимпийских игр в Париже.
В финале серб обыграл представителя Испании Карлоса Алькараса. Теннисисты провели на корте 2 часа 50 минут. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).
Джокович впервые в своей карьере стал олимпийским чемпионом. 37-летний спортсмен является самым возрастным финалистом Олимпийских игр.
В полуфинале российский теннисист Даниил Медведев уступил Карлосу Алькарасу со счетом 1:3 (7:6, 3:6, 4:6, 4:6), передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru