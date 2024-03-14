Мурад Мусаев стал главным тренером «Краснодара»

«Контракт заключен до конца нынешнего сезона», — отмечается в сообщении.

Мусаев ранее работал в азербайджанском «Сабахе», специалист покинул клуб в феврале, отмечает «Свободная пресса». Известно, что в 2018 году наставник был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Краснодара», в сезоне 2019/20 работал старшим тренером. В июне 2020-го Мусаев официально стал главным тренером команды, где проработал до апреля 2021 года.

Ранее «Краснодар» расторг контракт с наставником Владимиром Ивичем, который тренировал команду с января 2023 года, напоминает телеканал «360».

