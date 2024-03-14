Мурад Мусаев стал главным тренером «Краснодара»
Новым главным тренером футбольного клуба «Краснодар» назначен Мурад Мусаев. Об этом сообщила пресс-служба команды.
«Контракт заключен до конца нынешнего сезона», — отмечается в сообщении.
Мусаев ранее работал в азербайджанском «Сабахе», специалист покинул клуб в феврале, отмечает «Свободная пресса». Известно, что в 2018 году наставник был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Краснодара», в сезоне 2019/20 работал старшим тренером. В июне 2020-го Мусаев официально стал главным тренером команды, где проработал до апреля 2021 года.
Ранее «Краснодар» расторг контракт с наставником Владимиром Ивичем, который тренировал команду с января 2023 года, напоминает телеканал «360».
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