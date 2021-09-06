«МЮ» продал футболки Роналду на 45 млн долларов
Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» продал футболки португальского нападающего Криштиану Роналду на 45 миллионов долларов, сообщает AS.
На это понадобилось 12 часов. Большую часть средств получит технический спонсор команды. Основные покупатели — болельщики «МЮ», которые решили таким образом «отпраздновать» возвращение Роналду в клуб.
В конце августа Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед».
«Дьяволы» достигли соглашения с «Ювентусом» о переходе португальского нападающего, документ будет подписан «после согласования личных условий, получения визы и прохождения медкомиссии».
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