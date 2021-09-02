Роналду стал рекордсменом по количеству голов за национальные сборные

Нападающий Криштиану Роналду забил два гола за португальскую сборную в матче против Ирландии в рамках отборочного турнира ЧМ по футболу 2022 года. Таким образом спортсмен побил рекорд по количеству мячей за национальные сборные.

На счету нападающего 111 голов в составе команды Португалии. Роналду по числу забитых мячей обогнал иранца Али Даеи: на его счету 109 мячей.

Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча", он также пять раз становился победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы и победителем Лиги наций.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Криштиану РоналдуФутбол
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