Роналду стал рекордсменом по количеству голов за национальные сборные
Нападающий Криштиану Роналду забил два гола за португальскую сборную в матче против Ирландии в рамках отборочного турнира ЧМ по футболу 2022 года. Таким образом спортсмен побил рекорд по количеству мячей за национальные сборные.
На счету нападающего 111 голов в составе команды Португалии. Роналду по числу забитых мячей обогнал иранца Али Даеи: на его счету 109 мячей.
Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча", он также пять раз становился победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы и победителем Лиги наций.
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