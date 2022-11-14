МЮ ответил на скандальные высказывания Роналду
Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» принимает к сведению критические высказывания со стороны нападающего команды португальца Криштиану Роналду, говорится в заявлении английского футбольного клуба.
Сообщается, что клуб готовит свой ответ, изучает все факты.
Накануне нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду раскритиковал действия руководства английского футбольного клуба, в том числе в отношении него.
«Некоторые люди не хотят, чтобы я был здесь - не только тренер, но еще два-три человека. Я чувствовал, что меня предали», - сказал Роналду. Слова футболиста приводит Daily Mail.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал о том, что за отказ выйти на замену в матче против «Тоттенхэма», а также за то, что Роналду покинул поле до финального свистка, нападающий лишился суммы, равной его зарплате за две недели.
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