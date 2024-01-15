Бывший тренер сборной России Дик Адвокат возглавил сборную Кюрасао
Нидерландец Дик Адвокат стал главным тренером сборной Кюрасао по футболу. Об этом сообщает пресс-служба местной футбольной федерации.
Вместе с 76-летним специалистом со сборной Кюрасао будут работать его помощники Кор Пот и Кес Янсма. Техническим директором национальной команды был назначен Халид Синух.
Уточняется, что контракт рассчитан на один год.
Ранее Адвокат работал с питерским «Зенитом». Под его руководством российский клуб стал чемпионом страны в 2007 году, а также выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА в 2008-м. Пост главного тренера сборной России нидерландец занимал с 2010 по 2012 год. Адвокат смог выйти с национальной командой в финальную часть Евро-2012, однако провалился с ней на групповом этапе.
Ранее главного тренера сборной Бразилии по футболу Фернандо Диниза освободили от должности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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