Мотогонщик погиб после аварии во время соревнований во Франции

Мотогонщик из Франции Рафаэль Шоле погиб после аварии во время гонки Gurp TT в Грей-э-л Опиталь на юго-западе страны. Об этом сообщило издание Lille Actu.

Спортсмен был сбит другим гонщиков во время соревнований. Шоле упал с мотоцикла, гонку прервали.

В тяжелом состоянии гонщика доставили вертолетом в больницу с помощью вертолета, однако спортсмен скончался от травм. Шоле был 21 год.

Ранее в Польше участник ралли в городе Ныса Артур Сенковский погиб после столкновения с деревом.

