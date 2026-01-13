Мотогонщик погиб после аварии во время соревнований во Франции
13 января 202608:51
Мотогонщик из Франции Рафаэль Шоле погиб после аварии во время гонки Gurp TT в Грей-э-л Опиталь на юго-западе страны. Об этом сообщило издание Lille Actu.
Спортсмен был сбит другим гонщиков во время соревнований. Шоле упал с мотоцикла, гонку прервали.
В тяжелом состоянии гонщика доставили вертолетом в больницу с помощью вертолета, однако спортсмен скончался от травм. Шоле был 21 год.
Ранее в Польше участник ралли в городе Ныса Артур Сенковский погиб после столкновения с деревом.
