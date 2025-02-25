Карпин покинул пост главного тенера ФК «Ростов»

Как заявил президент Арташес Арутюнянц, решение было принято в связи с тем, что специалисту необходимо «максимально сосредоточиться на работе в сборной России».

Сам Карпин поблагодарил игроков клуба «за самоотдачу и желание расти», а руководство, тренерский штаб и персонал – «за профессионализм».

«Но особая благодарность – болельщикам. Ваша вера в команду, ваша поддержка всегда вдохновляли нас бороться до финального свистка», - заявил он.

В «Ростове» добавили, что место главного тренера займёт Джонатан Альба, который ранее работал в тренерском штабе главным аналитиком.

Ранее Карпин заявлял, что его посещают мысли об уходе из «Ростова», однако они «не связаны с футболом», напоминает RT.

