Карпин покинул пост главного тенера ФК «Ростов»

Футбольный клуб «Ростов» объявил, что Валерий Карпин покинул пост главного тренера команды.

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Как заявил президент Арташес Арутюнянц, решение было принято в связи с тем, что специалисту необходимо «максимально сосредоточиться на работе в сборной России».

Сам Карпин поблагодарил игроков клуба «за самоотдачу и желание расти», а руководство, тренерский штаб и персонал – «за профессионализм».

«Но особая благодарность – болельщикам. Ваша вера в команду, ваша поддержка всегда вдохновляли нас бороться до финального свистка», - заявил он.

В «Ростове» добавили, что место главного тренера займёт Джонатан Альба, который ранее работал в тренерском штабе главным аналитиком.

Ранее Карпин заявлял, что его посещают мысли об уходе из «Ростова», однако они «не связаны с футболом», напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ФутболУвольнениеТренерФК "Ростов"Валерий Карпин

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