Мостовой назвал Москву футбольной столицей России
Футбольной столицей России является Москва. Об этом в беседе со Sport24 заявил бывший игрок сборной России Александр Мостовой.
Он пояснил, что в Москве находится больше высококлассных клубов, суммарно выигравших больше чемпионатов страны, чем команды из других городов.
По мнению Мостового, данную ситуацию не способен изменить даже «Зенит» из Санкт-Петербурга, шесть раз подряд становившийся чемпионом.
«Чтобы столицей стать, не знаю даже, что им сделать надо», - заключил он.
Ранее Мостовой заявил, что смог бы выиграть чемпионат России по футболу с любым клубом Премьер-лиги, сообщает RT.
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