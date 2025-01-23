Мостовой назвал Москву футбольной столицей России

Он пояснил, что в Москве находится больше высококлассных клубов, суммарно выигравших больше чемпионатов страны, чем команды из других городов.

По мнению Мостового, данную ситуацию не способен изменить даже «Зенит» из Санкт-Петербурга, шесть раз подряд становившийся чемпионом.

«Чтобы столицей стать, не знаю даже, что им сделать надо», - заключил он.

Ранее Мостовой заявил, что смог бы выиграть чемпионат России по футболу с любым клубом Премьер-лиги, сообщает RT.

