Москвичей пригласили на зимний день московского спорта в «Лужниках» 28 января
В спортивном комплексе «Лужники» 28 января состоится зимний день московского спорта. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы Сергея Собянина.
Посетители узнают о развитии видов спорта и примут участие в мероприятиях. На территории «Лужников» будут действовать тематические зоны: биатлон, снежный дартс, волейбол на снегу, дриблинг и другие.
В рамках спортивного праздника состоится забег на пять километров. Маршрут пройдет вдоль Лужнецкой набережной.
Также состоится забег на снегоступах. Родителей с детьми ждут на эстафете «Семейные веселые старты».
В 13:00 фигурист Александр Энберт проведет мастер-класс. Вечером гостям покажут иммерсивное шоу на льду.
Зимний день московского спорта начнется в 10:30. Участие в мероприятиях бесплатное.
Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что в хоккей в Москве регулярно играют более 139 тысяч человек.
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