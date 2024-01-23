Москвичей пригласили на зимний день московского спорта в «Лужниках» 28 января

Посетители узнают о развитии видов спорта и примут участие в мероприятиях. На территории «Лужников» будут действовать тематические зоны: биатлон, снежный дартс, волейбол на снегу, дриблинг и другие.

В рамках спортивного праздника состоится забег на пять километров. Маршрут пройдет вдоль Лужнецкой набережной.

Также состоится забег на снегоступах. Родителей с детьми ждут на эстафете «Семейные веселые старты».

В 13:00 фигурист Александр Энберт проведет мастер-класс. Вечером гостям покажут иммерсивное шоу на льду.

Зимний день московского спорта начнется в 10:30. Участие в мероприятиях бесплатное.

Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что в хоккей в Москве регулярно играют более 139 тысяч человек.

