Собянин: В Москве в рамках реализации инвестпроектов строится 21 спортобъект
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что в настоящее время в столице в рамках реализации масштабных инвестпроектов (МаИП) идёт строительство более 20 спортивных объектов.
По его словам, в Куркино завершается строительство ледового катка «Сталкер», а спортивный объект, который возводят в Некрасовке, позволит заниматься зимними видами спорта, а также шахматами, плаванием, баскетболом, волейболом, теннисом, мини-футболом.
Градоначальник добавил, что в Текстильщиках строят спортивный комплекс для столичной волейбольной школы «Ника», в Зеленограде возводят центр водных видов спорта, а в районе Раменки - горнолыжный спортивный комплекс.
Собянин уточнил, что для реализации МаИП застройщикам в аренду были предоставлены 23,6 га земли.
«Благодаря таким проектам жители районов получают современную спортивную инфраструктуру, а город - сотни рабочих мест», - заключил мэр.
Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что в Москве было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию многофункционального спортивного комплекса «Динамо» на территории района Аэропорт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru