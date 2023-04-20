Собянин: В Москве в рамках реализации инвестпроектов строится 21 спортобъект

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что в настоящее время в столице в рамках реализации масштабных инвестпроектов (МаИП) идёт строительство более 20 спортивных объектов.

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По его словам, в Куркино завершается строительство ледового катка «Сталкер», а спортивный объект, который возводят в Некрасовке, позволит заниматься зимними видами спорта, а также шахматами, плаванием, баскетболом, волейболом, теннисом, мини-футболом.

Градоначальник добавил, что в Текстильщиках строят спортивный комплекс для столичной волейбольной школы «Ника», в Зеленограде возводят центр водных видов спорта, а в районе Раменки - горнолыжный спортивный комплекс.

Собянин уточнил, что для реализации МаИП застройщикам в аренду были предоставлены 23,6 га земли.

«Благодаря таким проектам жители районов получают современную спортивную инфраструктуру, а город - сотни рабочих мест», - заключил мэр.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что в Москве было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию многофункционального спортивного комплекса «Динамо» на территории района Аэропорт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Департамент строительства Москвы
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