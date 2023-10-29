Московское «Динамо» впервые с начала сентября одержало победу в РПЛ

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 2:1. В составе бело-голубых отличились Константин Тюкавин и Бителло. У екатеринбуржцев гол в добавленное время забил Илья Ишков.

«Динамо» одержало победу впервые с 3 сентября. Тогда москвичи обыграли «Ростов» со счетом 2:1.

Бело-голубые находятся на четвертом месте турнирной таблицы РПЛ. «Урал» - на 10-м.

Футболисты «Сочи» не смогли реализовать два пенальти и уступили «Нижнему Новгороду» со счетом 1:0, сообщает «Радиоточка НСН».

