Московское «Динамо» впервые с начала сентября одержало победу в РПЛ
Московский футбольный клуб «Динамо» обыграл екатеринбургский «Урал» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 2:1. В составе бело-голубых отличились Константин Тюкавин и Бителло. У екатеринбуржцев гол в добавленное время забил Илья Ишков.
«Динамо» одержало победу впервые с 3 сентября. Тогда москвичи обыграли «Ростов» со счетом 2:1.
Бело-голубые находятся на четвертом месте турнирной таблицы РПЛ. «Урал» - на 10-м.
Футболисты «Сочи» не смогли реализовать два пенальти и уступили «Нижнему Новгороду» со счетом 1:0, сообщает «Радиоточка НСН».
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