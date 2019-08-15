Московский «Спартак» обыграл «Тун» в ответном матче
«Спартак» забил на гол больше в ответном матче со швейцарским «Туном». Как сообщает Матч ТВ, игра завершилась со счетом 2-1 в пользу москвичей.
Счет открыли швейцарцы на 7-ой минуте, гол забил Стефан Гларнер. Спартаковцам удалось уравнять очки только во втором тайме, на 52-минуте мяч в ворота «Туна» отправил Эсекьель Понсе. Третий гол забил Андре Шюррле.
По результатам матча «Спартак» проходит дальше в Лиге Европы. Следующий матч команда проведет с победителем в паре «Брага» — «Брондбю» (первый матч — 4:2), сообщает Матч ТВ.
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