«Спартак» не потеряется в «Туне». Россиянам предрекли победу над швейцарцами

В эти минуты начинается матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между швейцарским «Туном» и московским «Спартаком» на стадионе «Арена Тун»

Российский футболист и тренер Равиль Сабитов в эфире НСН дал прогноз этой встречи.

«Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов на пресс-конференции перед матчем сказал, что шансы на победу у двух команд равны. То есть «Спартак» не ставит швейцарский клуб «Тун» выше себя. К тому же в последних матчах у «Спартака» не так хорошо идет игра. Еще один нюанс – это искусственное поле. Наши команды уже давно не играют на искусственном поле, и это может повредить москвичам. Что касается уровня футбола, то на бумаге «Спартак» намного сильнее игроков «Туна». У швейцарцев годовой бюджет 12 млн евро, а «Спартак» только Киля приобрел за 18 млн. «Тун» сделал большой скачок в сторону Лиги Европы только за последний год, а так у команды нет европейской истории. Думаю, он будет сопротивляться на максимуме и покажет хорошую игру, но я все-таки ставлю на «Спартак»», - сказал футбольный специалист.

Он также прокомментировал поражение Краснодара от португальского «Порту». По мнению эксперта, кубанцам вряд ли удастся отыграться. ««Краснодар» сделал апгрейд, пригласил большую группу очень сильных футболистов именно под свой стиль игры, средний-короткий пас. На бумаге он сильнее, но, на мой взгляд, «Краснодар» сезона 2017-2018 сильнее, чем тот «Краснодар», который играл против «Порту». Нет тех взаимодействий, той отлаженной игры, которая была у команды в прошлом. Игроки сильные пришли в команду, но у них еще нет времени сыграться, показать качественную игру. Поэтому у кубанцев пройти дальше шансов мало. К тому же у «Порту» очень хорошая статистика. Последний раз он не выходил из группы «Лиги чемпионов» 16 лет назад. Не думаю, что он захочет портить статистику. Наши не смогут отыграться», - заключил Сабитов.

Отметим, что «Тун» сейчас занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии. «Спартак» находится на 11-й строчке в РПЛ.

