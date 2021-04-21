Московский «Локомотив» вышел в финал Кубка России по футболу
21 апреля 202121:35
Столичный «Локомотив» обыграл московский ЦСКА в матче полуфинала Кубка России по футболу и вышел в финал турнира.
Встреча столичных команд состоялась в среду на «РЖД Арене». Матч завершился со счетом 3:0 в пользу железнодорожников.
В финале Кубка России «Локомотив» сыграет с самарскими «Крыльями Советов», ранее одержавшими победу в Грозном над местным «Ахматом». Финальный матч первенства состоится 12 мая в Нижнем Новгороде.
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21 апреля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru