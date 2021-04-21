Московский «Локомотив» вышел в финал Кубка России по футболу

Встреча столичных команд состоялась в среду на «РЖД Арене». Матч завершился со счетом 3:0 в пользу железнодорожников.

В финале Кубка России «Локомотив» сыграет с самарскими «Крыльями Советов», ранее одержавшими победу в Грозном над местным «Ахматом». Финальный матч первенства состоится 12 мая в Нижнем Новгороде.

