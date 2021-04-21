Самарские «Крылья Советов» вышли в финал Кубка России

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» обыграл в Грозном местный «Ахмат» и вышел в финал Кубка России по футболу.

Основное время встречи в рамках полуфинала первенства завершилось с нулевым счетом. «Крылья Советов» одержали победу в серии послематчевых пенальти со счетом 4:1.

Финальный матч Кубка России пройдет 12 мая в Нижнем Новгороде. Соперником самарского клуба станет победитель противостояния московских ЦСКА и «Локомотива». Столичные команды сыграют в среду, 21 апреля.

