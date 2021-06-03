Мошенники вбросили поддельные билеты на Евро-2020

Глава АУБР Василий Подорольский заявил о многих тысячах ненастоящих билетов. По его словам, продающиеся пропуска имеют голограммы с прошлых матчей, а нумерация посадки у них не через одно кресло, а подряд.

Евро-2020 перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Соревнование пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге. Сборная России сыграет на групповом этапе с командами Бельгии, Финляндии и Дании, пишет ТК «360».

