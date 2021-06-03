Мошенники вбросили поддельные билеты на Евро-2020
Мошенники начали продавать поддельные билеты на матчи Чемпионата Европы по футболу на «Авито» и в социальных сетях, сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Ассоциацию участников билетного рынка в области культурных и спортивных мероприятий (АУБР).
Глава АУБР Василий Подорольский заявил о многих тысячах ненастоящих билетов. По его словам, продающиеся пропуска имеют голограммы с прошлых матчей, а нумерация посадки у них не через одно кресло, а подряд.
Евро-2020 перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Соревнование пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге. Сборная России сыграет на групповом этапе с командами Бельгии, Финляндии и Дании, пишет ТК «360».
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