Монсон сообщил о проблемах со здоровьем у Емельяненко
Боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон заявил о проблемах со здоровьем у россиянина Александра Емельяненко.
Монсон отметил, что запланированный на август бой против Емельяненко не состоится.
«Сейчас он получает медицинскую помощь, в которой нуждается. Многие люди долгое время использовали его, чтобы заработать на нем деньги. Они не заботились о нем как о человеке», - цитирует Монсона «Матч ТВ».
41-летний Емельяненко провел 39 поединков в ММА. Он одержал 28 побед. Один бой закончился ничьей.
СМИ ранее сообщили, что Емельяненко обвинили в задержке рейса Екатеринбург - Москва, передает «Радиоточка НСН».
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