Монсон сообщил о проблемах со здоровьем у Емельяненко

Монсон отметил, что запланированный на август бой против Емельяненко не состоится.

«Сейчас он получает медицинскую помощь, в которой нуждается. Многие люди долгое время использовали его, чтобы заработать на нем деньги. Они не заботились о нем как о человеке», - цитирует Монсона «Матч ТВ».

41-летний Емельяненко провел 39 поединков в ММА. Он одержал 28 побед. Один бой закончился ничьей.

СМИ ранее сообщили, что Емельяненко обвинили в задержке рейса Екатеринбург - Москва, передает «Радиоточка НСН».

