Монсон завершит карьеру в феврале боем против Тактарова
3 января 202410:41
Боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон проведет бой против Олега Тактарова и завершит карьеру.
«Мы проведем бой с Тактаровым в феврале. После него я завершу карьеру», - заявил спортсмен в беседе с ТАСС.
На счету 52-летнего Монсона 60 побед и 26 поражений. У 56-летнего Тактарова 17 побед и пять поражений.
В декабре Монсон сообщил, что его официально уведомили о прекращении гражданства США. В 2018 году он получил российский паспорт, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru