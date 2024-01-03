Монсон завершит карьеру в феврале боем против Тактарова

«Мы проведем бой с Тактаровым в феврале. После него я завершу карьеру», - заявил спортсмен в беседе с ТАСС.

На счету 52-летнего Монсона 60 побед и 26 поражений. У 56-летнего Тактарова 17 побед и пять поражений.

В декабре Монсон сообщил, что его официально уведомили о прекращении гражданства США. В 2018 году он получил российский паспорт, напоминает «Радиоточка НСН».

