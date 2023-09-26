Монсон завершит карьеру реваншем против Тактарова
Боец смешанного стиля Джефф Монсон заявил, что завершит карьеру реваншем против россиянина Олега Тактарова.
«Бой в ноябре против Тактарова станет последним», - сказал боец в беседе с ТАСС
По его словам, соперник в октябре пока не определен. Он допустил, что выйдет на ринг против Александра Емельяненко.
В августе Монсон и Тактаров провели бой по правилам бокса. Встреча завершилась вничью.
На счету 52-летнего Монсона 60 побед, 26 поражений и одна ничья в смешанных поединках.
В 2018 году боец стал гражданином России. По итогам выборов в сентябре 2023 года его избрали в парламент Башкирии, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru