Монсон завершит карьеру реваншем против Тактарова

«Бой в ноябре против Тактарова станет последним», - сказал боец в беседе с ТАСС

По его словам, соперник в октябре пока не определен. Он допустил, что выйдет на ринг против Александра Емельяненко.

В августе Монсон и Тактаров провели бой по правилам бокса. Встреча завершилась вничью.

На счету 52-летнего Монсона 60 побед, 26 поражений и одна ничья в смешанных поединках.

В 2018 году боец стал гражданином России. По итогам выборов в сентябре 2023 года его избрали в парламент Башкирии, напоминает «Радиоточка НСН».

