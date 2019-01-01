Джефф Монсон подался в таксисты
Боец смешанных единоборств и депутат Госдумы от Красногорска Джефф Монсон устроился на один день таксистом, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня». Целью своего эксперимента он назвал общение с простыми гражданами, которое может помочь лучше понять Россию.
По словам бойца, с некоторыми пассажирами ему удалось поговорить по-английски, а иногда ему попадались те, кто узнавал его. Некоторые даже думали, что сеть за баранку спортсмена заставила нужда.
«Почти все меня узнавали и были шокированы моим занятием. А вообще всё прошло весело: мы смеялись, фотографировались и снимали видео. Люди были очень милы и добры», — поделился Монсон.
Не порадовали депутата подмосковные водители: он пожаловался, что его часто подрезали на дороге. Однако пришёл к заключению, что после этого опыта стал больше уважать таксистов.
Ранее Джефф Монсон провёл в Москве мастер-класс для юных спортсменов из самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.
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