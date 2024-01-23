Монсон и Тактаров проведут бой-реванш в марте
Поединок-реванш между бойцами смешанных единоборств Джеффом Монсоном и Олегом Тактаровым пройдет в марте. Об этом рассказал сам Монсон в беседе с ТАСС.
Первый бой Монсона и Тактарова прошел 18 августа прошлого года по правилам бокса и закончился ничьей. Позже 53-летний Монсон заявил, что проведет повторный поединок с соперником и завершит свою карьеру.
«Бой с Тактаровым должен состояться в марте», — заявил боец.
Монсон пояснил, что его противник занят на съемках, также у Тактарова «есть вопросы по здоровью».
На счету Джеффа Монсона в смешанных единоборствах 61 победа, две ничьих и 27 поражений, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru