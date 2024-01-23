Монсон и Тактаров проведут бой-реванш в марте

Первый бой Монсона и Тактарова прошел 18 августа прошлого года по правилам бокса и закончился ничьей. Позже 53-летний Монсон заявил, что проведет повторный поединок с соперником и завершит свою карьеру.

«Бой с Тактаровым должен состояться в марте», — заявил боец.

Монсон пояснил, что его противник занят на съемках, также у Тактарова «есть вопросы по здоровью».

На счету Джеффа Монсона в смешанных единоборствах 61 победа, две ничьих и 27 поражений, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

