Молодежный ЧМ по хоккею отменен из-за случаев коронавируса в сборных

Молодежный чемпионат мира по хоккею в Канаде отменили из-за выявления случаев коронавируса в составах ряда сборных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Решение принято советом Международной федерации хоккея.

Ранее уже были отменены несколько игр чемпионата. В частности, в среду стало известно об отмене матча Россия - Словакия, назначенного на 30 декабря, из-за заражения одного из российских хоккеистов в сборной. В связи с этим российской команде присудили техническое поражение.



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Фото: iihf.com
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