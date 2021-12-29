Молодежный ЧМ по хоккею отменен из-за случаев коронавируса в сборных
Молодежный чемпионат мира по хоккею в Канаде отменили из-за выявления случаев коронавируса в составах ряда сборных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Решение принято советом Международной федерации хоккея.
Ранее уже были отменены несколько игр чемпионата. В частности, в среду стало известно об отмене матча Россия - Словакия, назначенного на 30 декабря, из-за заражения одного из российских хоккеистов в сборной. В связи с этим российской команде присудили техническое поражение.
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