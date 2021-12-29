Молодежной сборной России по хоккею присудили техническое поражение на ЧМ

Молодежная сборная России по хоккею получила техническое поражение в матче со сборной Словакии на чемпионате мира. Об этом сообщает ТАСС.

НХЛ объявила, что не отпустит игроков на Олимпиаду в Пекине

Техническое поражение засчитано со счетом 0:1.

Ранее сообщалось, что матч был отменен. По данным источника агентства, игра не состоялась из-за выявления случая коронавируса в команде РФ.

Датой матча было заявлено 30 декабря.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СловакияХоккей
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры