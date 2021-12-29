Молодежной сборной России по хоккею присудили техническое поражение на ЧМ
29 декабря 202121:59
Молодежная сборная России по хоккею получила техническое поражение в матче со сборной Словакии на чемпионате мира. Об этом сообщает ТАСС.
Техническое поражение засчитано со счетом 0:1.
Ранее сообщалось, что матч был отменен. По данным источника агентства, игра не состоялась из-за выявления случая коронавируса в команде РФ.
Датой матча было заявлено 30 декабря.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru