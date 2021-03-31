Молодежная команда РФ проиграла Дании и выбыла из чемпионата Европы

Молодежная сборная России по футболу уступила Дании со счетом 0:3 в матче третьего раунда группового турнира чемпионата Европы. Об этом сообщает ТАСС.

«Не драматизируйте». Ягудин о поражении российских футболистов

Отмечается, что игра проходила в Сомбатхее, Венгрия. Датские спортсмены сумели забить два мяча в самом начале первого тайма в разницей в одну минуту. Россияне не смогли отыграть ни одного гола.

Российские футболисты стали третьими в группе C с тремя баллами. Это не позволило им выйти в плей-офф чемпионата. Датская команда с девятью очками заняла первую строчку в турнирной таблице своей группы. За ними следуют французские спортсмены, у них шесть баллов. Четвертое место заняли исландцы.

Матчи 1/4 назначены на 31 мая, полуфинал будет 3 июня. Финальные игры пройдут 6 июня в Любляне.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: rfs.ru
ТЕГИ:Чемпионат ЕвропыФутбол
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры