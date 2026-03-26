МОК запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях

Согласно решению организации, начиная с Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе участвовать в соревнованиях смогут только биологические женщины. Подтверждение будет основываться на результатах теста на наличие гена SRY.

При этом в МОК допустили участие в турнирах атлетов, которым поставлен диагнозом «Синдром полной нечувствительности к андрогенам», а также с другими нарушениями полового развития.

«Эта политика направлена на обеспечение справедливости, безопасности и честности соревнований среди женщин», — подчеркнули в комитете.

Ранее боксёрши Иман Хелиф и Линь Юйтин, несмотря на отсутствие гендерного теста, завоевали золотые медали на Олимпиаде-2024 в Париже, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

