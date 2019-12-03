МОК разрешил российской гимнастке выступить за Грузию на Олимпиаде-2020

3 декабря 201923:50

Международный олимпийский комитет (МОК) дал разрешение российской гимнастке Марии Харенковой выступить за Грузию на Олимпиаде 2020. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на директора по коммуникациям МОК Марка Адамса.

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21-летняя Мария Харенкова была членом сборной России по спортивной гимнастике, она является призером чемпионата мира в командном зачете 2014 года, а также чемпионкой Европы того же года. В 2015 году спортсменка стала второй на чемпионате Европы по многоборью.

Решение сменить спортивное гражданство девушка приняла в августе текущего года и получила от федерации гимнастики одобрение. Разрешение МОК означает, что Харенкова будет участвовать в Олимпиаде-2020 в Токио в рядах сборной Грузии.

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ФОТО: pxhere.com
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