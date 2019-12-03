МОК разрешил российской гимнастке выступить за Грузию на Олимпиаде-2020
Международный олимпийский комитет (МОК) дал разрешение российской гимнастке Марии Харенковой выступить за Грузию на Олимпиаде 2020. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на директора по коммуникациям МОК Марка Адамса.
21-летняя Мария Харенкова была членом сборной России по спортивной гимнастике, она является призером чемпионата мира в командном зачете 2014 года, а также чемпионкой Европы того же года. В 2015 году спортсменка стала второй на чемпионате Европы по многоборью.
Решение сменить спортивное гражданство девушка приняла в августе текущего года и получила от федерации гимнастики одобрение. Разрешение МОК означает, что Харенкова будет участвовать в Олимпиаде-2020 в Токио в рядах сборной Грузии.
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