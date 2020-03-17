МОК продолжает подготовку к Олимпиаде-2020
Международный олимпийский комитет продолжает подготовку к Олимпийским играм 2020 года в Токио согласно плану, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МОК.
В свою очередь, губернатор Токио Коикэ Юрико подчеркнула, что в настоящий момент у властей нет намерения отменять Игры-2020, они должны пройти с 24 июля по 9 августа в Японии.
А тем временем, 17 марта Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о переносе чемпионат Европы по футболу 2020 года на лето 2021-го, подчёркивает телеканал 360. Кроме того, приостановлены розыгрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы. Что касается чемпионата Англии по футболу, то он отложен, как минимум, до 4 апреля. В свою очередь Российский футбольный союз также объявил о приостановке матчей Кубка России, Футбольной национальной лиги (ФНЛ), Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и других турниров, которые проводятся под эгидой организации. Ограничения действуют до 10 апреля.
А вот бронзовый призер Чемпионата мира по футболу 1966 года, заслуженный мастер спорта СССР Анзор Кавазашвили в эфире НСН заявил, что отмена матчей или их проведение без зрителей могут быть оправданы, если возникнет угроза жизни людей.
«Я только в том случае буду соглашаться, если будет угроза жизни остальных людей. Всё зависит от того, какая будет ситуация. На сегодня мы знаем о том, что в Европе всё больше и больше распространяется эта зараза. Естественно, надо остерегаться и приостанавливать массовые мероприятия. Но пока я слышал, что в России не так уж сильно распространена эта болезнь, несмотря на то, что мэр Собянин выпустил указ (о запрете проведения мероприятий свыше 5 тысяч участников – прим. НСН)», - заявил он.
Кавазашвили признался, что из-за новостей о коронавирусе ему и самому немного не по себе.
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