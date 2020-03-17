МОК продолжает подготовку к Олимпиаде-2020

Международный олимпийский комитет продолжает подготовку к Олимпийским играм 2020 года в Токио согласно плану, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МОК.

В свою очередь, губернатор Токио Коикэ Юрико подчеркнула, что в настоящий момент у властей нет намерения отменять Игры-2020, они должны пройти с 24 июля по 9 августа в Японии.

А тем временем, 17 марта Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о переносе чемпионат Европы по футболу 2020 года на лето 2021-го, подчёркивает телеканал 360. Кроме того, приостановлены розыгрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы. Что касается чемпионата Англии по футболу, то он отложен, как минимум, до 4 апреля. В свою очередь Российский футбольный союз также объявил о приостановке матчей Кубка России, Футбольной национальной лиги (ФНЛ), Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и других турниров, которые проводятся под эгидой организации. Ограничения действуют до 10 апреля.