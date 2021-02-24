МОК пригрозил убрать тяжелую атлетику из программы Олимпийских игр

«Исполком очень обеспокоен ситуацией в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), фиксируя отсутствие существенных изменений в системе управления. Один пункт, который касается антидопинговой работы, после вмешательства исполкома МОК все же был решен, однако множество других остались проигнорированы», — цитирует Баха ТАСС.

Глава МОК пригрозил убрать тяжелую атлетику из программы летних Игр в Париже в 2024 году, а в дальнейшем — и из других соревнований, «если ситуация не изменится».

МОК в декабре сократил квоту соревнований по тяжелой атлетике на Олимпиаде в Париже из-за скандалов с допингом и коррупцией в IWF, о которых стало известно после расследования независимой комиссии. Тогда же федерацию покинул ее президент Тамаш Аян, руководивший IWF в течение 20 лет. Нового главу международного объединения изберут на конгрессе IWF 27 марта.

