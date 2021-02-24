МОК пригрозил убрать тяжелую атлетику из программы Олимпийских игр
Международный олимпийский комитет (МОК) может исключить тяжелую атлетику из программы Олимпийских игр. Об этом сообщил глава МОК Томас Бах по итогам заседания исполкома организации.
«Исполком очень обеспокоен ситуацией в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), фиксируя отсутствие существенных изменений в системе управления. Один пункт, который касается антидопинговой работы, после вмешательства исполкома МОК все же был решен, однако множество других остались проигнорированы», — цитирует Баха ТАСС.
Глава МОК пригрозил убрать тяжелую атлетику из программы летних Игр в Париже в 2024 году, а в дальнейшем — и из других соревнований, «если ситуация не изменится».
МОК в декабре сократил квоту соревнований по тяжелой атлетике на Олимпиаде в Париже из-за скандалов с допингом и коррупцией в IWF, о которых стало известно после расследования независимой комиссии. Тогда же федерацию покинул ее президент Тамаш Аян, руководивший IWF в течение 20 лет. Нового главу международного объединения изберут на конгрессе IWF 27 марта.
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