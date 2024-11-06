МОК отказался комментировать медицинские документы боксерши Иман Хелиф

В пресс-службе комитета указали, что также спортсменка готовит судебный иск в ответ на последние сообщения о ней.

«МОК не будет комментировать, пока продолжается судебное разбирательство, сообщения СМИ о документах, происхождение которых не может быть подтверждено», - подчеркнули в организации.

В МОК добавили, что все боксёры, участвовавшие в Олимпийских играх в Париже, соблюдали правила допуска и регистрации, а также медицинские правила.

Ранее в СМИ появилась информация, что Иман Хелиф по данным медицинских исследований является мужчиной - у неё отсутствует матка, при этом есть тестикулы и «микропенис», сообщает RT.

