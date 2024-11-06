МОК отказался комментировать медицинские документы боксерши Иман Хелиф
Олимпийская чемпионка по боксу Иман Хелиф из Алжира подала судебный иск против лиц, комментировавших её ситуацию во время Олимпиады в Париже. Об этом со ссылкой на Международный олимпийский комитет (МОК) сообщает РИА Новости.
В пресс-службе комитета указали, что также спортсменка готовит судебный иск в ответ на последние сообщения о ней.
«МОК не будет комментировать, пока продолжается судебное разбирательство, сообщения СМИ о документах, происхождение которых не может быть подтверждено», - подчеркнули в организации.
В МОК добавили, что все боксёры, участвовавшие в Олимпийских играх в Париже, соблюдали правила допуска и регистрации, а также медицинские правила.
Ранее в СМИ появилась информация, что Иман Хелиф по данным медицинских исследований является мужчиной - у неё отсутствует матка, при этом есть тестикулы и «микропенис», сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Узбекистане каменный валун раздавил автомобиль и убил трех человек
- Генсек ООН Гутерриш поздравил Трампа с победой на выборах президента США
- МОК отказался комментировать медицинские документы боксерши Иман Хелиф
- Путин присвоил экс-соратнику Лужкова Ресину звание Героя труда
- «Зачем?»: Карпин ответил на вопрос о вызове Дзюбы в сборную России
- Телеведущий Константин Ивлев зарегистрировал товарный знак
- Мощная вспышка на Солнце зафиксирована днем 6 ноября
- Пять человек погибли при крушения бизнес-джета в пригороде американского Финикса
- «Такой же, как Путин»: Песков рассказал о будущем лидере России
- Цена российской нефти упала на 20%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru