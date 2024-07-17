Авербух поддержал отказ от показа Олимпиады в России по телевидению

Серебряный призер Олимпийских игр, российский фигурист Илья Авербух в беседе с Sport24 высказался о решении российских телеканалов не показывать летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже.

По его мнению, любой желающий сможет найти способ посмотреть свои любимые виды спорта на Олимпиаде. Однако он признался, что отсутствие российских спортсменов делает Олимпийские игры для него неинтересными.

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Олимпийские игры 2024 года состоятся в Париже с 26 июля по 11 августа. Из-за санкций сборная России не примет участия в этих Играх — российские спортсмены могут выступать только в индивидуальных видах спорта и в строго нейтральном статусе.

15 июня Международный олимпийский комитет (МОК) объявил первый список российских спортсменов, допущенных к участию, включающий 14 человек, из которых 10 были борцами. Однако 6 июля эти российские борцы решили отказаться от участия в Олимпиаде, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
ТЕГИ:ОлимпиадаИлья Авербух

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