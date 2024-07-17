Авербух поддержал отказ от показа Олимпиады в России по телевидению
Серебряный призер Олимпийских игр, российский фигурист Илья Авербух в беседе с Sport24 высказался о решении российских телеканалов не показывать летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже.
По его мнению, любой желающий сможет найти способ посмотреть свои любимые виды спорта на Олимпиаде. Однако он признался, что отсутствие российских спортсменов делает Олимпийские игры для него неинтересными.
Олимпийские игры 2024 года состоятся в Париже с 26 июля по 11 августа. Из-за санкций сборная России не примет участия в этих Играх — российские спортсмены могут выступать только в индивидуальных видах спорта и в строго нейтральном статусе.
15 июня Международный олимпийский комитет (МОК) объявил первый список российских спортсменов, допущенных к участию, включающий 14 человек, из которых 10 были борцами. Однако 6 июля эти российские борцы решили отказаться от участия в Олимпиаде, передает «Радиоточка НСН».
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