Авербух поддержал отказ от показа Олимпиады в России по телевидению

Серебряный призер Олимпийских игр, российский фигурист Илья Авербух в беседе с Sport24 высказался о решении российских телеканалов не показывать летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже.

По его мнению, любой желающий сможет найти способ посмотреть свои любимые виды спорта на Олимпиаде. Однако он признался, что отсутствие российских спортсменов делает Олимпийские игры для него неинтересными.