МОК объявил о начале олимпийского перемирия

«Олимпийские игры как событие, объединяющее мир в мирном соревновании, станут мощным напоминанием... что мы все можем мирно собраться вместе», — отметили в комитете.

Олимпийское перемирие начинается за семь дней до открытия Игр и завершается на седьмой день после завершения соревнований. Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже 26 июля-11 августа, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

