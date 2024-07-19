МОК объявил о начале олимпийского перемирия

Международный олимпийский комитет заявил о начале олимпийского перемирия. Об этом говорится в сообщении на странице МОК в социальной сети Х.

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«Олимпийские игры как событие, объединяющее мир в мирном соревновании, станут мощным напоминанием... что мы все можем мирно собраться вместе», — отметили в комитете.

Олимпийское перемирие начинается за семь дней до открытия Игр и завершается на седьмой день после завершения соревнований. Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже 26 июля-11 августа, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Гильем Бейкер
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