МОК объявил о начале олимпийского перемирия
19 июля 202412:58
Международный олимпийский комитет заявил о начале олимпийского перемирия. Об этом говорится в сообщении на странице МОК в социальной сети Х.
«Олимпийские игры как событие, объединяющее мир в мирном соревновании, станут мощным напоминанием... что мы все можем мирно собраться вместе», — отметили в комитете.
Олимпийское перемирие начинается за семь дней до открытия Игр и завершается на седьмой день после завершения соревнований. Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже 26 июля-11 августа, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru