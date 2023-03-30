Международная федерация настольного тенниса разрешила россиянам участвовать в турнирах
Международная федерация настольного тенниса (ITTF) поддержала рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) и готова допустить к соревнованиям российских и белорусских спортсменов, сообщает пресс‑служба организации.
В сообщении говорится, что теннисисты из России и Белоруссии смогут участвовать только на строгих условиях нейтралитета.
Также в ITTF добавили, что при соблюдении всех условий российские и белорусские спортсмены смогут начать выступать на международных турнирах уже с мая текущего года.
«В связи с тем, что квалификация на финал чемпионата мира уже прошла, игроки с российским и белорусским паспортом не смогут принять участие в первенстве», — заключили в федерации.
Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что исполком комитета рекомендовал допускать на турниры российских спортсменов, которые не поддержали спецоперацию на Украине и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru