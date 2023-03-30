Международная федерация настольного тенниса разрешила россиянам участвовать в турнирах

В сообщении говорится, что теннисисты из России и Белоруссии смогут участвовать только на строгих условиях нейтралитета.

Также в ITTF добавили, что при соблюдении всех условий российские и белорусские спортсмены смогут начать выступать на международных турнирах уже с мая текущего года.

«В связи с тем, что квалификация на финал чемпионата мира уже прошла, игроки с российским и белорусским паспортом не смогут принять участие в первенстве», — заключили в федерации.

Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что исполком комитета рекомендовал допускать на турниры российских спортсменов, которые не поддержали спецоперацию на Украине и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности, сообщает RT.

