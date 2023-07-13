МОК не пригласит Россию и Белоруссию на Олимпиаду-2024

Международный олимпийский комитет 26 июля разошлет Национальным олимпийским комитетам 203 стран приглашение на Олимпийские игры 2024 года в Париже, сообщила пресс-служба МОК.

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Как отмечается, среди приглашенных на Игры-2024 не будет России и Белоруссии. Данное решение в МОК объяснили санкциями, введенными в отношении российского и белорусского спорта из-за конфликта на Украине. Кроме России и Белоруссии не получит приглашение на Олимпиаду в Париж и национальный олимпийский комитет Гватемалы.

Санкции МОК к этой стране связаны с временной приостановкой Конституционным судом Гватемалы действия устава НОК страны.

Ранее глава МОК Томас Бах заявил о согласии президента Франции Эммануэля Макрона на участие россиян в ОИ в нейтральном статусе, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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