МОК не изменил рекомендации по участию россиян в соревнованиях
Международный олимпийский комитет (МОК) не стал изменять рекомендации по участию в соревнованиях спортсменов из России и Белоруссии.
В сообщении пресс-службы МОК говорится, что отстранение Олимпийского комитета России (ОКР) не повлияет на возможность участия россиян в международных турнирах, но в качестве нейтральных спортсменов.
«Такая защита прав отдельных спортсменов... несмотря на приостановку деятельности их Национального олимпийского комитета, является устоявшейся практикой, уважающей права человека, и применялась ранее», - подчеркнули в МОК.
Ранее МОК временно дисквалифицировал ОКР до дальнейшего уведомления из-за включения в состав комитета олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru