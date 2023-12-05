МОК не изменил рекомендации по участию россиян в соревнованиях

В сообщении пресс-службы МОК говорится, что отстранение Олимпийского комитета России (ОКР) не повлияет на возможность участия россиян в международных турнирах, но в качестве нейтральных спортсменов.

«Такая защита прав отдельных спортсменов... несмотря на приостановку деятельности их Национального олимпийского комитета, является устоявшейся практикой, уважающей права человека, и применялась ранее», - подчеркнули в МОК.

Ранее МОК временно дисквалифицировал ОКР до дальнейшего уведомления из-за включения в состав комитета олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



