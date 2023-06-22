МОК лишил признания Международную ассоциацию бокса во главе с россиянином

По его словам, в сложившихся условиях очевидно, что IBA больше не сможет организовывать отборочные соревнования на Олимпиаду-2024 в Париже.

Признание Международной ассоциации бокса из-за проблем с судейством, финансами и управлением было приостановлено в 2019 году. После смены руководства IBA, ассоциацию возглавил гражданин России Умар Кремлев, который погасил все долги организации, но по-мнению МОК сделал недостаточно для сохранения статуса признания.

Уже известно, что IBA будет оспаривать решение МОК в Спортивном арбитражном суде.

Ранее Международная ассоциация бокса допустила к соревнованиям российских спортсменов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

