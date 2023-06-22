МОК лишил признания Международную ассоциацию бокса во главе с россиянином
Международный олимпийский комитет объявил, что отзывает статус признания у Международной ассоциации бокса (IBA) под руководством россиянина Умара Кремлева, сообщил генеральный директор комитета Кристоф Де Кеппер в ходе внеочередной сессии МОК, передает РБК.
По его словам, в сложившихся условиях очевидно, что IBA больше не сможет организовывать отборочные соревнования на Олимпиаду-2024 в Париже.
Признание Международной ассоциации бокса из-за проблем с судейством, финансами и управлением было приостановлено в 2019 году. После смены руководства IBA, ассоциацию возглавил гражданин России Умар Кремлев, который погасил все долги организации, но по-мнению МОК сделал недостаточно для сохранения статуса признания.
Уже известно, что IBA будет оспаривать решение МОК в Спортивном арбитражном суде.
Ранее Международная ассоциация бокса допустила к соревнованиям российских спортсменов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru