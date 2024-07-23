МОК исключил Международную ассоциацию бокса из списка признанных федераций

Соответствующая поправка в Олимпийскую хартию была принята на 142-й сессии комитета в Париже.

В решении МОК говорится, что IBA не соответствует необходимым для признания условиям. В частности, указывается, что федерация якобы не обеспечила финансовую прозрачность и контроль честности судей.

Ранее с сайта МОК исчезла информация о планируемых трансляциях Олимпийских игр в Париже для россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

