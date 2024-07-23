МОК исключил Международную ассоциацию бокса из списка признанных федераций

Международный олимпийский комитет принял решение исключить Международную ассоциацию бокса (IBA), которую возглавляет россиянин Умар Кремлев, из списка признанных федераций. Об этом сообщает ТАСС.

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Соответствующая поправка в Олимпийскую хартию была принята на 142-й сессии комитета в Париже.

В решении МОК говорится, что IBA не соответствует необходимым для признания условиям. В частности, указывается, что федерация якобы не обеспечила финансовую прозрачность и контроль честности судей.

Ранее с сайта МОК исчезла информация о планируемых трансляциях Олимпийских игр в Париже для россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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