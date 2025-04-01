ФК «Зенит» отметит свое 100-летие матчем легенд

В сообщении говорится, что игра пройдёт 25 мая 2025 года на «Газпром Арене». Участие в матче легенд примут Доменико Кришито, Нико Ломбертс, Анатолий Тимощук, Данни, Андрей Аршавин, Александр Кержаков и другие.

«Полный список именитых гостей будет известен позже», - добавили в «Зените».

Ранее народный артист РСФСР Михаил Боярский пообещал съесть свою шляпу, если ФК «Зенит» в сезоне 2024/2025 выиграет чемпионат РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

