ФК «Зенит» отметит свое 100-летие матчем легенд

Футбольный клуб «Зенит» отметит своё 100-летие матчем легенд. Об этом сообщает пресс-служба команды из Санкт-Петербурга.

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В сообщении говорится, что игра пройдёт 25 мая 2025 года на «Газпром Арене». Участие в матче легенд примут Доменико Кришито, Нико Ломбертс, Анатолий Тимощук, Данни, Андрей Аршавин, Александр Кержаков и другие.

«Полный список именитых гостей будет известен позже», - добавили в «Зените».

Ранее народный артист РСФСР Михаил Боярский пообещал съесть свою шляпу, если ФК «Зенит» в сезоне 2024/2025 выиграет чемпионат РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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