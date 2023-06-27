Мирра Андреева вышла во второй раунд квалификации Уимблдона
Российская теннисистка Мирра Андреева, занимающая 102-ю строчку в рейтинге WTA, вышла во второй раунд квалификации Уимблдона.
В стартовом матче 16-летняя россиянка обыграла испанку Росу Висенс Мас. Матч, который длился один час и 18 минут, завершился со счётом 6:3, 6:1 в пользу Андреевой.
В следующем раунде соперницей российской теннисистки станет француженка Хлоэ Паке (178-я строчка в рейтинге WTA).
Ранее россиянин Карен Хачанов объявил, что не примет участие в Уимблдоне нынешнего года, сославшись на стрессовый перелом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru