Мирра Андреева вышла во второй раунд квалификации Уимблдона

Российская теннисистка Мирра Андреева, занимающая 102-ю строчку в рейтинге WTA, вышла во второй раунд квалификации Уимблдона.

Касаткина одержала победу на старте турнира WTA-500 в Истбурне

В стартовом матче 16-летняя россиянка обыграла испанку Росу Висенс Мас. Матч, который длился один час и 18 минут, завершился со счётом 6:3, 6:1 в пользу Андреевой.

В следующем раунде соперницей российской теннисистки станет француженка Хлоэ Паке (178-я строчка в рейтинге WTA).

Ранее россиянин Карен Хачанов объявил, что не примет участие в Уимблдоне нынешнего года, сославшись на стрессовый перелом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: скриншот
ТЕГИ:УимблдонТеннисБольшой ТеннисРоссияне

Горячие новости

Все новости

партнеры