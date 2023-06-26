Касаткина одержала победу на старте турнира WTA-500 в Истбурне
Российская теннисистка Дарья Касаткина с победы начала выступление на травяном турнире категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания).
В матче первого круга соперницей россиянки стала представительница Украины Ангелина Калинина. Матч продлился один час и 15 минут и завершился победой Касаткиной со счётом 6:3, 6:1.
Следующей соперницей россиянки станет экс-первая ракетка мира чешка Каролина Плишкова.
Ранее Касаткина не смогла пробиться в четвертьфинал Roland Garros, уступив украинке Элине Свитолиной со счетом 6:4, 7:6 (7:5), передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru