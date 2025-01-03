Теннисистка Андреева вышла в полуфинал турнира WTA в Брисбене
3 января 202509:35
Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Брисбене.
В четвертьфинале 17-летняя россиянка обыграла спортсменку из Туниса Онс Жабер. Матч завершился со счетом 6:4, 7:6 (7:2) в пользу Андреевой.
Российская теннисистка в полуфинале встретится с победительницей матча между представительницами Белоруссии и Чехии Ариной Соболенко и Марией Боузковой.
Мирра Андреева занимает 16-е место в рейтинге WTA, по итогам турнира в Брисбене спортсменка станет по меньшей мере 15-й ракеткой мира, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru