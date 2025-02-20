Мирра Андреева обыграла Игу Свёнтек и вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в Дубае

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

Россиянка Андреева за день выиграла два матча на турнире WTA-1000 в Дубае

В четвертьфинале соперницей россиянки, занимающей 14-е место в мировом рейтинге, была вторая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.

Матч, который продлился час и 36 минут, завершился убедительной победой Андреевой со счётом 2:0 (6:3, 6:3).

В полуфинале 17-летней россиянке предстоит встретиться с победительницей встречи Елена Рыбакина (Казахстан) — Софья Кенин (США).

Ранее российский теннисист Даниил Медведев победил представителя Бельгии Зизу Бергса и вышел в четвертьфинал турнира ATP-500 в Дохе (Катар), сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС
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