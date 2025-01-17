Мирра Андреева вышла в 1/8 финала Australian Open
17 января 202510:10
Российская теннисистка Мирра Андреева вышла 1/8 Открытого чемпионата Австралии по теннису, сломив сопротивление Магдалены Френх из Польши в трех партиях. Счет по сетам 6:2, 1:6, 6:2.
Польская спортсменка до этого выбила с турнира двух россиянок Полину Кудерметову и Анну Блинкову.
В 1/8 Андреевой предстоит встреча с первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Белоруссии.
Ранее Даниил Медведев сенсационно вылетел с Australian Open — 2025, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На выплаты пострадавшим в Белгородской области направят еще 240 млн рублей
- СМИ: Лагутенко не лишат звания почетного гражданина из-за проживания вне Владивостока
- Посольство РФ: В ДТП на Шри-Ланке пострадали 12 россиян
- Мирра Андреева вышла в 1/8 финала Australian Open
- Маск заявил, что крушение Starship не повлияет на планы по колонизации Марса
- СМИ: Власти создадут таможенный пункт пропуска в порту Бердянска
- Население Китая за год сократилось на 1,39 млн человек
- В России направят более 28 млрд рублей на строительство рыбацкого флота
- Специалисты начали первый этап откачки мазута из танкера «Волгонефть-239»
- СМИ: В Шри-Ланке 19 туристов из России пострадали в ДТП
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru