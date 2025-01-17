Мирра Андреева вышла в 1/8 финала Australian Open

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла 1/8 Открытого чемпионата Австралии по теннису, сломив сопротивление Магдалены Френх из Польши в трех партиях. Счет по сетам 6:2, 1:6, 6:2.

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Польская спортсменка до этого выбила с турнира двух россиянок Полину Кудерметову и Анну Блинкову.

В 1/8 Андреевой предстоит встреча с первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Белоруссии.

Ранее Даниил Медведев сенсационно вылетел с Australian Open — 2025, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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