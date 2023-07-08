Медведев пробился в четвертый круг Уимблдона
8 июля 202318:26
Россиянин Даниил Медведев обыграл венгра Мартона Фучовича и вышел в четвертый круг Уимблдонского турнира.
Встреча прошла в субботу и завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:4, 6:4. Матч продолжался 3 часа и 4 минуты.
За выход в четвертьфинал 27-летний россиянин поспорит с победителем матча между американцем Томми Полом и чехом Иржи Легечкой.
Российский теннисист Андрей Рублев сыграет с представителем Казахстана Александром Бубликом в четвертом круге турнира. Встреча состоится в воскресенье, 9 июля, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru