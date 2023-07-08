Медведев пробился в четвертый круг Уимблдона

Россиянин Даниил Медведев обыграл венгра Мартона Фучовича и вышел в четвертый круг Уимблдонского турнира.

Россиянка Александрова первой в истории Уимблдона выиграла матч с тремя тай-брейками

Встреча прошла в субботу и завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:4, 6:4. Матч продолжался 3 часа и 4 минуты.

За выход в четвертьфинал 27-летний россиянин поспорит с победителем матча между американцем Томми Полом и чехом Иржи Легечкой.

Российский теннисист Андрей Рублев сыграет с представителем Казахстана Александром Бубликом в четвертом круге турнира. Встреча состоится в воскресенье, 9 июля, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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