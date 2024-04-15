Мирра Андреева с победы стартовала на турнире в Руане

Российская теннисистка с Мирра Андреева выиграла матч первого круга женского грунтового турнира серии WTA-250 во французском Руане.

Даниил Медведев с победы стартовал на «Мастерсе» в Монте-Карло

Первой соперницей россиянки стала представительница Аргентины Надия Подороска. Игра, которая продлилась один час и 15 минут, завершилась уверенной победой Андреевой со счётом 2:0 (6:1, 6:3).

В следующем матче россиянка с победительницей противостояния Фиона Ферро (Франция) - Элина Аванесян (Россия).

Ранее россиянин Карен Хачанов не смог пробиться в 1/2 финала турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), уступив греку Стефаносу Циципасу, сообщает RT.

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