Даниил Медведев с победы стартовал на «Мастерсе» в Монте-Карло

Российский теннисист Даниил Медведев, со второго круга стартовавший на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло, обыграл француза Гаэля Монфиса.

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Встреча, которая продлилась один час и 29 минут, завершилась уверенной победой россиянина со счётом 2:0 (6:2, 6:4).

В следующем круге турнира, призовой фонд которого составляет более 5,9 миллиона евро, Медведев сыграет с ещё одним представителем России Кареном Хачановым.

Ранее Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в полуфинале турнира серии «Мастерс» в американском Майами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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