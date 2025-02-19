Россиянка Андреева за день выиграла два матча на турнире WTA-1000 в Дубае

Сначала россиянка во втором круге обыграла победительницу Уимблдона-2023 Маркету Вондроушову из Чехии (7:5, 6:0), а в третьем разгромила представительницу США Питон Стирнс (6:1, 6:1).

«Довольна своим уровнем тенниса, который показала. Надеюсь, сохранить его до конца турнира», — заявила Андреева журналистам.

В матче за выход в полуфинал россиянка встретится со второй ракеткой мира Игой Свёнтек из Польши.

Ранее россиянин Даниил Медведев вышел во второй круг теннисного турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар), обыграв в первом круге соотечественника Карена Хачанова, сообщает RT.