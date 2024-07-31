Андреева и Шнайдер вышли в четвертьфинал олимпийского теннисного турнира
Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер одержали победу над канадками Габриэлой Дабровски и Лейлой Фернандес во втором круге олимпийского турнира по теннису в парном разряде, который проходит в Париже, и вышли в четвертьфинал.
Матч завершился убедительной победой россиянок со счетом 6:4, 6:0, несмотря на то что они выступают на турнире без посева, тогда как Дабровски и Фернандес были посеяны пятыми.
В 1/4 финала российские теннисистки встретятся с победительницами поединка между Сюко Аояма и Ена Шибахара из Японии и Барборой Крейчиковой и Катериной Синяковой из Чехии.
Андреевой 17 лет. В одиночном разряде она 23-я в рейтинге WTA, в парном — 95-я. Она имеет одну победу на турнирах WTA в одиночном разряде и не выигрывала турниров в паре. Лучший результат на турнирах Большого шлема — полуфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года. По итогам прошлого сезона Андреева была признана лучшим новичком года.
Шнайдер 20 лет. В одиночном разряде занимает 24-е место, в парном — 65-е. Она выиграла три титула WTA в одиночном разряде в текущем сезоне и один титул в паре. Ее лучший результат на турнирах Большого шлема — выход в третий круг Уимблдона текущего сезона, передает «Радиоточка НСН».
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