Андреева и Шнайдер вышли в четвертьфинал олимпийского теннисного турнира

В 1/4 финала российские теннисистки встретятся с победительницами поединка между Сюко Аояма и Ена Шибахара из Японии и Барборой Крейчиковой и Катериной Синяковой из Чехии.

Андреевой 17 лет. В одиночном разряде она 23-я в рейтинге WTA, в парном — 95-я. Она имеет одну победу на турнирах WTA в одиночном разряде и не выигрывала турниров в паре. Лучший результат на турнирах Большого шлема — полуфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года. По итогам прошлого сезона Андреева была признана лучшим новичком года.

Шнайдер 20 лет. В одиночном разряде занимает 24-е место, в парном — 65-е. Она выиграла три титула WTA в одиночном разряде в текущем сезоне и один титул в паре. Ее лучший результат на турнирах Большого шлема — выход в третий круг Уимблдона текущего сезона, передает «Радиоточка НСН».

